"Получилась боевая игра двух боевитых хорошо организованных команд. Было много борьбы, стыков, верховых единоборств. Возможно, конструктива сегодня не было.

Победа ковалёвцев благодаря скандальному пенальти в видеообзоре Колос – Мариуполь – 1:0

Но для такой игры это нормально, так как обе команды очень агрессивно защищались. Особенно при игре один в один. Очень сложно что-то созидать. Поэтому много было длинных передач, передач за спину, потом – подборы и борьба.

Хочу поблагодарить команду за то, что ребята проявили характер. У нас были проблемы с составом – в запасе у нас были молодые ребята, которым по 17-18 лет. Наверное, неправильно было бросать их в такую мясорубку. Можно было сломать их психологию. Получилось, как получилось", – цитирует слова Остапа Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, Колос сумел минимально переиграть азовцев (1:0) благодаря противоречивом пенальти на последних секундах.

Колос на последних секундах вырвал победу над Мариуполем благодаря ошибочному пенальти