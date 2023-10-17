"У Луческу є мрія виграти чемпіонат. Він про цю мрію і про це завдання сказав президенту, а той сказав: "Ми готові чекати, поки ви будете мати шанси виграти чемпіонат". Якщо Луческу виграє чемпіонат, то подивимося, що буде далі.

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Моя думка – я думаю, що це останній рік Луческу в Динамо, незалежно від того, чи виграє він чемпіонат. Що в голові у Луческу і президента Динамо – мені важко сказати. Зараз вони про це не говорять. Зараз головним є той чемпіонат, який йде.

Якщо Динамо не виграє чемпіонат, то, я вважаю, що це буде ганьба для Луческу. Він мав би виграти і піти з таким гарним і хорошим настроєм, довівши всім все. Після цього, безперечно, можна було б ставити Шовковського. От я так усвідомлюю цей процес.

Тут річ не у тому, що сума відступних велика. Зараз є домовленість двох людей: один робить роботу, інший – чекає і дивиться, вірить тій людині, яка пообіцяла, що це зробить. Не обговорювався варіант звільнення Луческу чи після вильоту з єврокубків, чи після Кубка. Є чемпіонат. Дуже непросто було після Полісся. Але є домовленість і поки є шанси, Динамо зараз за втраченими очками лідер", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

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