"У Луческу есть мечта выиграть чемпионат. Он об этой мечте и об этой задаче сказал президенту, а тот сказал: "Мы готовы ждать, пока вы будете иметь шансы выиграть чемпионат". Если Луческу выиграет чемпионат, то посмотрим, что будет дальше.

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Мое мнение – я думаю, что это последний год Луческу в Динамо, независимо от того, выиграет ли он чемпионат. Что в голове у Луческу и президента Динамо – мне трудно сказать. Сейчас они об этом не говорят. Сейчас главным является тот чемпионат, который идет.

Если Динамо не выиграет чемпионат, то, я считаю, что это будет позор для Луческу. Он должен был бы выиграть и уйти с таким хорошим и хорошим настроением, доказав всем все. После этого, безусловно, можно было бы ставить Шовковского. Вот я так осознаю этот процесс.

Здесь дело не в том, что сумма отступных большая. Сейчас есть договоренность двух людей: один делает работу, другой – ждет и смотрит, верит тому человеку, который пообещал, что это сделает. Не обсуждался вариант увольнения Луческу или после вылета из еврокубков, или после кубка. Есть чемпионат. Очень непросто было после Полесья. Но есть договоренность и пока есть шансы, Динамо сейчас по потерянным очкам лидер", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

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