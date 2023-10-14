"Матч Динамо проти Полісся? Дивився і плювався. Ну не можна так грати у футбол! І не важливо, є Ярмоленко чи ні, адже це Динамо. Кияни зараз за втраченими очками лідер чемпіонату, але їх треба ще набрати. На сьогоднішній день усі команди УПЛ однакові. Думаю, без Ярмоленка Динамо буде на рівні Полісся та Руху.

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Головний фаворит на чемпіонство? Я ставлю на Шахтар. Якщо "гірники" гратимуть так, як другий тайм із Антверпеном, то конкуренцію їм не зможе створити ніхто. Не знаю, що зробив ван Леувен у перерві, чи, можливо, бельгійська команда недооцінила суперника після 2:0, але Шахтар увімкнув супершвидкість та заслужено переміг. Донецька команда приголомшила всіх нас", – поділився Сабо в інтерв'ю sport-express.ua.

Зазначимо, що Динамо наразі посідає 6 місце в чемпіонаті України, відстаючи від першого Кривбаса на 5 очок.

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