Барселона у своєму твіттері підтвердила травму правого підколінного сухожилля в Алехандро Бальде.

Карма наздогнала захисника Барселони, який дякував росіянам – він вибув майже до кінця сезону

"Найближчими днями Бальде пройде хірургічну процедуру під керівництвом доктора Лассе Лемпайнена під наглядом медичного персоналу Барселони в Турку, Фінляндія. Після проведення процедури буде опубліковано нову заяву", – йдеться у заяві. Фабріціо Романо ж додає, що сезон для гравця завершений, хоча офіційного повідомлення щодо термінів відновлення ще не було.

Додамо, що Бальде провів 28 матчів за Барселону в цьому сезоні, в яких встиг відзначитись голом та асистом. Transfermarkt оцінює Алехандро в 50 млн євро.

Барселона вилетіла з Кубка Іспанії, пропустивши 4 голи від Атлетіка – фатальний промах Ямала і феєрія братів Вільямсів

Tests show that first team player Alejandro Balde has an injury to the tendon in his right hamstring. In the coming days he will undergo a surgical procedure at the hands of Dr. Lasse Lempainen, under the supervision of the Club's medical staff, in Turku, Finland. Once the… pic.twitter.com/GBffnBrleB — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2024