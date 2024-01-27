Основний захисник Барселони буде прооперований – є ризик вибути до кінця сезону
Захисник Барселони Алехандро Бальде ляже під хірургічний ніж через травму підколінного сухожилля.
Барселона у своєму твіттері підтвердила травму правого підколінного сухожилля в Алехандро Бальде.
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"Найближчими днями Бальде пройде хірургічну процедуру під керівництвом доктора Лассе Лемпайнена під наглядом медичного персоналу Барселони в Турку, Фінляндія. Після проведення процедури буде опубліковано нову заяву", – йдеться у заяві. Фабріціо Романо ж додає, що сезон для гравця завершений, хоча офіційного повідомлення щодо термінів відновлення ще не було.
Додамо, що Бальде провів 28 матчів за Барселону в цьому сезоні, в яких встиг відзначитись голом та асистом. Transfermarkt оцінює Алехандро в 50 млн євро.
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