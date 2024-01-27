Барселона в своем твиттере подтвердила травму правого подколенного сухожилия у Алехандро Бальде.

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"В ближайшие дни Бальде пройдет хирургическую процедуру под руководством доктора Лассе Лемпайнена под наблюдением медицинского персонала Барселоны в Турку, Финляндия. После проведения процедуры будет опубликовано новое заявление", – говорится в заявлении. Фабрицио Романо же добавляет, что сезон для игрока завершен, хотя официального сообщения о сроках восстановления еще не было.

Добавим, что Бальде провел 28 матчей за Барселону в этом сезоне, в которых успел отметиться голом и ассистом. Transfermarkt оценивает Алехандро в 50 млн евро.

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Tests show that first team player Alejandro Balde has an injury to the tendon in his right hamstring. In the coming days he will undergo a surgical procedure at the hands of Dr. Lasse Lempainen, under the supervision of the Club's medical staff, in Turku, Finland. Once the… pic.twitter.com/GBffnBrleB — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2024