Основной защитник Барселоны будет прооперирован – есть риск выбыть до конца сезона
Защитник Барселоны Алехандро Бальде ляжет под хирургический нож из-за травмы подколенного сухожилия.
Барселона в своем твиттере подтвердила травму правого подколенного сухожилия у Алехандро Бальде.
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"В ближайшие дни Бальде пройдет хирургическую процедуру под руководством доктора Лассе Лемпайнена под наблюдением медицинского персонала Барселоны в Турку, Финляндия. После проведения процедуры будет опубликовано новое заявление", – говорится в заявлении. Фабрицио Романо же добавляет, что сезон для игрока завершен, хотя официального сообщения о сроках восстановления еще не было.
Добавим, что Бальде провел 28 матчей за Барселону в этом сезоне, в которых успел отметиться голом и ассистом. Transfermarkt оценивает Алехандро в 50 млн евро.
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