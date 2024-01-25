Бальде отримав травму підколінного сухожилля в першому таймі півфінального матчу Кубка Іспанії з Атлетіком (2:4). Як інформує Marca, сезон для нього вже практично завершений – гравець вибув на термін до чотирьох місяців.

Легенда і захисник Барселони подякували росіянам: гидке відео

Згідно з Relevo, у клубі ще не вирішили, чи буде гравцеві зроблена операція. Барселона вирішить це після консультацій із медичним персоналом і самим гравцем. Ця травма може вплинути на доступність Бальде збірній Іспанії на Євро-2024.

Нагадаємо, що наприкінці травня 2023 року Алехандро Бальде взяв участь у записі ганебного відеозвернення до російських терористів.

Барселона вилетіла з Кубка Іспанії, пропустивши 4 голи від Атлетіка – фатальний промах Ямала і феєрія братів Вільямсів