Барселона перемогла Валенсію (1:0) не без проблем. Однією з них став конфлікт між зірками атаки.

Барселона вела в рахунку 1:0, коли в другому таймі заробила пенальті у ворота Валенсії. М'яч взяв до рук Ферран Торрес, але не всі в команді були згодні з цим.

Незабитий пенальті та вилучення: відеоогляд матчу Барселона – Валенсія – 1:0

До іспанця підійшов Ансу Фаті, який почав ледь не вимагати дати йому пробити з позначки – гравці навіть трохи поштовхались. У підсумку, пробив саме Ферран Торрес, але його удар був неточним – м'яч влучив у стійку та вилетів за межі поля.

Цікаво, що в післяматчевому коментарі Хаві запевнив, що саме Ферран був призначений пенальтистом на цю гру.

Барселона в меншості втримала перемогу над Валенсією та відірвалась від Реала на 10 очок