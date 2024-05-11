Львівські Карпати у 8-му турі другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги на виїзді зійдуться з маріупольцями. Онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок ФСК Маріуполь – Карпати стартує о 13:00. Зустріч відбудеться на стадіоні Колос у Борисполі.

Маркевич надасть останній шанс легіонеру – наставник Карпат визначився з долею орендованих

Де дивитися ФСК Маріуполь – Карпати? Поєдинок транслюватиме YouTube-канал ПФЛ. Окрім цього, переглянути гру у прямому ефірі можна в цій новині.

Нагадаємо, минулого туру Карпати несподівано втратили очки з Вікторією, а напередодні Інгулець, який офіційно вийшов у Першу лігу, обійшов "левів" на вершині турнірної таблиці Чемпіонської групи. Тож заочна боротьба з петровцями за золото Першої ліги стає все цікавішою – команда Маркевича немає права на чергову осічку.

Своє завдання буде й у ФСК Маріуполь: команда хоче покращити статистику, перервавши невдалу весняну серію без перемог – у 7-ми останніх турах підопічні Олега Краснопьорова чотири рази зіграли внічию та тричі поступилися.

Інгулець розбив Агробізнес і офіційно вийшов в УПЛ, Лівий берег гарантував собі плей-офф за вихід в еліту