Реал Кастілья вже на 5 хвилині повів у рахунку завдяки голу Ноела Лопеса. Гра йшла до мінімальної перемоги мадридців, але після виходу на поле Романа Зозулі на 79 хвилині хід поєдинку різко перевернувся. Давід Родрігес на 88 хвилині зрівняв рахунок.

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А вже в компенсований час Роман приніс перемогу своїй команді. Зозуля забив у своїй фірмовій манері: підлаштувався під подачу зі штрафного та головою переправив м'яч у ворота. Цей гол на 90+4 хвилині приніс перемогу Райо Махадаонді над Реалом (хоч і лише Кастільєю) та дозволив піднятись на 8 сходинку.

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