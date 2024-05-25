У 38-му турі чемпіонату Іспанії Вільяреал на виїзді розписав нічию з Осасуною (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Здавалося б малопомітний поєдинок, інтерес до якого могли проявляти лише фанати обох клубів, викликав чимале зацікавлення у вболівальників зі всього світу. Адже на кону стояв "трофей Пічічі", за який боролись Артем Довбик і Александер Сьорльот. Українець напередодні оформив хет-трик і на 1 гол випереджав норвежця, який у матчі з Осасуною мав шанс вирватись вперед.

Довбик майже виграв Пічічі – головний конкурент українця драматично зламався

Однак, вже на початку зустрічі всі фанати Довбика полегшено видихнули: Сьорлот на 15-й хвилині заробив травму і не зміг продовжити гру. Тепер конкурентами Артема залишались лише Джуд Беллінгем і Роберт Лєвандовскі, яким, аби наздогнати українці, треба було забивати 5 і 6 голів відповідно.

В середині тайму Будімір вивів Осасуну вперед, в дотик замкнувши простріл з правого флангу, забивши 17-й гол у сезоні. По перерві Вільяреал зрівняв – Моралес отримав передачу за спини захисників, вийшов сам на сам, обіграв голкіпера і з гострого кута закотив у сітку.

Наприкінці зустрічі команди обмінялись моментами – Пенья цілив у нижній кут, але не зміг переграти Рейну, а його візаві врятував після проходу Моралеса. Вже у доданий час Хосе Луїс вивів "жовту субмарину" вперед, але гол не зарахували через офсайд.

Нічия принесла Осасуні 45 очок і десяту сходинку турнірної таблиці, Вільяреал з 53-ма пунктами фінішував восьмим.

Жирона знищила Гранаду – Довбик і Циганков забили 5 голів плюс 2 асисти, феєричне шоу, заявка на Пічічі імені Шевченка