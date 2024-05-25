В 38-м туре чемпионата Испании Вильярреал на выезде расписал ничью с Осасуной (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Казалось бы малозаметный поединок, интерес к которому могли проявлять лишь фанаты обоих клубов, вызвал немалый интерес у болельщиков со всего мира. Ведь на кону стоял "трофей Пичичи", за который боролись Артем Довбик и Александер Сёрльот. Украинец накануне оформил хет-трик и на 1 гол опережал норвежца, который в матче с Осасуной имел шанс вырваться вперед.

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Однако, уже в начале встречи все фанаты Довбика облегченно выдохнули: Сёрлот на 15-й минуте заработал травму и не смог продолжить игру. Теперь конкурентами Артема оставались лишь Джуд Беллингем и Роберт Левандовски, которым, чтобы догнать украинцев, надо было забивать 5 и 6 голов соответственно.

В середине тайма Будимир вывел Осасуну вперед, в касание замкнув прострел с правого фланга и забив 17-й гол в сезоне. После перерыва Вильярреал сравнял – Моралес получил передачу за спины защитников, вышел один на один, обыграл голкипера и с острого угла закатил в сетку.

В конце встречи команды обменялись моментами – Пенья целился в нижний угол, но не смог переиграть Рейну, а его визави спас после прохода Моралеса. Уже в добавленное время Хосе Луис вывел "желтую субмарину" вперед, но гол не засчитали из-за офсайда.

Ничья принесла Осасуне 45 очков и десятую строчку турнирной таблицы, Вильярреал с 53-мя пунктами финишировал восьмым.

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