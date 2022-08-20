Чемпіонат Іспанії 2022/23, 2-й тур

Осасуна – Кадіс – 2:0

Голи: Авіла, 37 (пен), Кіке Гарсія, 78 (пен)

Вилучення: Аларкон, 77 (Кадіс)

Мальорка – Бетіс – початок о 20:30

Осасуна в першому турі здобула сенсаційну перемогу над Севільєю, тож у домашці проти Кадіса памплонців ваажали фаворитами. В реальності ж матч виявився доволі рівним і нудним. Обидві команди награли на 0,7-0,8 очікуваних голів і з великою вірогідністю завершили б зустріч з нулями на табло. Втім, замість цього гості самі подарували перемогу наваррцям.

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Майже нічого не створивши в першому таймі, Осасуна заробила пенальті на 37-й хвилині – його реалізував Чімі Авіла. За дві хвилини по перерві Будімір міг подвоїти перевагу, замкнувши подачу зі стандарту ударом головою в ближній нижній кут. Ледесма врятував, однак на 78-й хвилині йому знову довелося виймати м'яч із сітки – і знову з пенальті. Цього разу відзначився Кіке Гарсія. 2:0!

Кадіс при цьому ще й у меншості залишився, тож питання щодо переможця було закрите.Підопічні Ягоби Арасате набирають 6 очок і тимчасово очолюють турнірну таблицю Ла Ліги.

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