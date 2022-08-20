"Трансферний ринок закривається 31 серпня. Побачимо, шо станеться. Депай і Обамеянг наразі в Барселоні. Останній може стати важливим гравцем проти Реал Сосьєдада. Підписання ще одного нападника? Оцінимо ситуацію.

Барселона отримала ультиматум від Ла Ліги – оформити нові трансфери стало ще складніше

Наразі пріоритетом Барселони є реєстрація Кунде. Я не до кінця розумію ситуацію, але у нас є час. Клуб працює над цим питанням.

Взагалі, я вважаю, що гравці мають думати лише про футбол, а не про трансфери чи реєстрацію. На мій погляд, трансферне вікно мали б закривати після старту чемпіонату. На жаль, це не так. Ти працюєш з футболістом, розраховуєш на нього, а в підсумку він може піти. Але така ситуація в усіх, не лише в Барселони", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, в першому турі чемпіонату Іспанії 2022/23 каталонці на Камп Ноу не змогли обіграти Райо Вальєкано (0:0). Що стосується Жюля Кунде, то центрбек все ще не може грати, адже Барса досі не зареєструвала новачка через невідповідність фінансовим правилам Ла Ліги.

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