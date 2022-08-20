Чемпионат Испании 2022/23, 2-й тур

Осасуна – Кадис – 2:0

Голы: Авила, 37 (пен), Кике Гарсия, 78 (пен)

Удаление: Аларкон, 77 (Кадис)

Мальорка – Бетис – начало в 20:30

Осасуна в первом туре одержала сенсационную победу над Севильей, так что в домашке против Кадиса памплонцы считались фаворитами. В реальности же матч оказался достаточно равным и скучным. Обе команды наиграли на 0,7-0,8 ожидаемых голов и с большой вероятностью завершили бы встречу с нулями на табло. Впрочем, вместо этого гости сами подарили победу наварцам.

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Почти ничего не создав в первом тайме, Осасуна заработала пенальти на 37-й минуте – его реализовал Чими Авила. Через две минуты после перерыва Будимир мог удвоить преимущество, замкнув подачу со стандарта ударом головой в ближний нижний угол. Ледесма спас, однако на 78-й минуте ему снова пришлось вынимать мяч из сетки – и снова с пенальти. На этот раз отличился Кике Гарсия. 2:0!

Кадис при этом ещё и в меньшинстве остался, так что вопрос о победителе был закрыт. Подопечные Ягобы Арасате набирают 6 очков и временно возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.

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