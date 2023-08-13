У неділю у 1-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 1-й тур

Сельта – Осасуна – 0:2

Голи: Гарсія, 24, Гомес, 74

Вільяреал – Бетіс – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня Осасуна переконливо перемогла Сельту. Будімір міг виводити гостей вперед вже на 5-й хвилині, але влучив у праву стійку. В середині тайму він відгукнувся на навіс і головою спрямував м'яч у поперечину. На щастя для Осасуни першим на добиванні був Гарсія, який також зіграв головою і відкрив рахунок у матчі. Він же за трохи міг оформити дубль, але сферу з-під поперечини потягнув кіпер.

В середині другого тайму ситуація повторилась: Пенья влучив у каркас воріт (цього разу у стійку), а Гомес встиг завдати повторного удару і подвоїти перевагу памплонців. Бодай скоротити Сельта так і не змогла, зазнавши поразки у дебютному матчі сезону.

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