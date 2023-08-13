Реал підходив до виїзного матчу з Атлетіком у оновленій ігровій моделі. Замість магічного трикутника в центрі Карло Анчелотті виставив ромб із Камавінгою, Вальверде, Чуамені й Беллінгемом. Модріч і Кроос залишились у запасі. Позицію лівого захисника довірили 21-річному Франу Гарсії, адже Менді травмований – хоча на банці був Начо, знайомий з цією роллю.

Ну і, звісно, Лунін. Андрій вийшов у основі через травму Тібо Куртуа. Протягом тижня преса говорила про те, що для українця наступає вирішальний відрізок кар'єри у Мадриді – він мав вразити до кінця трансферного вікна або забути про Реал. Втім пізніше стало відомо, що "бланкос" ведуть перемовини з Кепою.

Новий тактичний малюнок Реала

Головною зміною в грі "королівського клубу", звісно ж, став перехід на схему з ромбом у центрі. Новачок Беллінгем працював на його вістрі, формально виконуючи роль "десятки" під двома нападниками – по факту ж все виглядало значно цікавіше. Родріго й Вінісіус часто обмінювалась позиціями, відкриваючись у різних зонах і плутаючи захисників. Іноді виникали ситуації, коли чистого нападника в структурі Реала взагалі не було.

Ймовірно, ідея полягала у створенні певного хаосу на третині поля Атлетіка. Беллінгем у своєму фірмовому стилі мав стати диспетчером атак "бланкос", розганяючи їх розрізними пасами й ривками з глибини. Втім, даній моделі бракувало зіграності – біля чужого штрафного не вистачало якісних відкривань, а домінування на м'ячі довгий час не перетворювалось у моменти. До 20-ї хвилини вболівальники побачили лишень один удар метрів з 30-ти (по горобцях).

Крім того, були деякі ходи, які виглядали дивно ще не стадії задуму. Зокрема, при роботі на м'ячі фулбеки підіймалися високо, а Вальверде з Камавінгою опускались на їхні позиції в обороні. Феде й Едуардо значно ефективніші у флангових слаломах, плюс Карвахаля постійно тягне в центр. У підсумку, в першому таймі Реалу не вистачало ширини в атаці.

Зате Мадрид круто виглядав без м'яча. Підопічні Карло Анчелотті не намагались високо пресингувати, але дуже інтенсивно вступали у контрпресинг в центрі поля. Цей контрпресинг мав систематичний характер – і в ньому не сачкував навіть Джуд (що було характерно для англійця у Дортмунді). Плюс, Реал давав дуже високий темп, який Атлетік тримав лишень до 20-х хвилин.

Спокійна феєрія Реала

У першій половині першого тайму гострих епізодів не було. Пригадується хіба що простріл у штрафний мадридців, який не зміг перехопити Вальверде, однак і на замиканні нікого не було. В цілому, Атлетік до перерви був безпорадним в атаці, завдавши лишень один удар по воротах.

Реал довгий час теж не вражав, але поступово гості намацали діри в зонах між фулбеками і центрбеками басків. Саме туди увірвався Родріго на 23-й хвилині, прийнявши розрізний пас від Беллінгема й виконавши простріл з правого краю штрафного – Сімон відбив ногами.

Ще за хвилину Камавінга заробив стандарт, з якого вистрілив Алаба. Девід бахнув низом, а м'яч несподівано пішов у протихід голкіперу. Унаї парирував, однак на 28-й хвилині Реал таки відкрив рахунок. Родріго обігрався з Карвахалем на правому куті штрафного, поставив корпус Лекуе й з носка пробив під ближню стійку – цього Сімон не очікував. 0:1.

На 34-й хвилині Алаба замикав подачу з кутового, пробиваючи під ту ж ближню стійку. Сімон в останню мить перевів сферу в каркас воріт. Ще за хвилину Вінісіус відібрав м'яч у глибині, обіграв двох захисників і вийшов сам на сам – його удар витягнув Сімон. Зрештою, на 36-й прилетів другий гол.

Алаба виконав подачу з кутового на дальній кут штрафного, а Беллінгем щічкою пробив з лету. І не просто пробив, а вдарив у газон. М'яч же внаслідок цього зробив феноменальну дугу, відправившись точнісінько у дальню дев'ятку – 0:2! Джуд забив перший з 2007 року гол англійця за Реал (востаннє це робив Бекхем).

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги "вершкових". Ернесто Вальверде зробив спробу перегорнути гру, зробивши потрійну заміну в роздягальні – і десь це допомогло. Реал в другому таймі завдав всього 4 удари по воротах. Щоправда, майже всі вони могли завершитись взяттям воріт. Вінісіус запоров вихід віч-на-віч, а Вальверде й свіжий Модріч пробивали повз нижні кути з меж штрафного.

А що там Лунін?

У першому таймі Андрій стояв майже без роботи. Був тільки один епізод, у якому довелося вступити у гру – Фран Гарсія втратив м'яч під тиском Унаї Гарсії, а той влетів на правий край карного майданчика й пробив низом. Це мав бути гол, однак баск вистрілив слабко й точно в руки голкіперу.

По перерві виникло два моменти, в яких Лунін міг би продемонструвати себе у всій красі. На 70-х хвилинах господарі суттєво додали в активності й двічі завдавали небезпечних ударів з близької відстані. Обидва йшли у площину – втім, в останню мить їх накрили Чуамені й Алаба. Інших влучань у площину не було, тож Лунін запам'ятався лишень кількома вдалими виходами й пристойною грою ногами.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Реала з рахунком 2:0.