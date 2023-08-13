В воскресенье в 1-м туре чемпионата Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 1-й тур

Сельта – Осасуна – 0:2

Голы: Гарсия, 24, Гомес, 74

Вильярреал – Бетис – начало матча в 20:30

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В первом матче дня Осасуна убедительно победила Сельту. Будимир мог выводить гостей вперед уже на 5-й минуте, но попал в правую стойку. В середине тайма он откликнулся на навес и головой направил мяч в перекладину. К счастью для Осасуны первым на добивании был Гарсия, который также сыграл головой и открыл счет в матче. Он же вскоре мог оформить дубль, но сферу из-под перекладины потянул кипер.

В середине второго тайма ситуация повторилась: Пенья попал в каркас ворот (на этот раз в стойку), а Гомес успел нанести повторный удар и удвоить преимущество памплонцев. Хотя бы сократить Сельта так и не смогла, потерпев поражение в дебютном матче сезона.

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