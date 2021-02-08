Екс-захисник "помаранчево-чорних" Іван Ордець, який нині захищає кольори московського Динамо, розповів про бразильців, з якими грав у Шахтарі.

"В атаці – Тейшейра, сто відсотків найкрутіший. "Возив" і на тренуваннях, і в іграх. Начебто худенький, а з місця не зрушиш, так міцно на ногах стояв. М'яч відібрати нереально було. Божевільний футболіст.

"Диванні експерти розповідають, як кому треба жити": Ордець різко висловився щодо реакції на його від'їзд до Росії

Зрозуміло, що і Дуглас Коста, і Фред були в порядку, але для мене Тейшейра – топ. А коли він пішов, різко додав Ісмаїлі. Я його Танком називаю – крізь людей пробігає, нікого не помічаючи", – сказав Ордець в інтерв'ю виданню Чемпионат.

Нагадаємо, Ордець перейшов до московського Динамо з Шахтаря влітку 2019 року. В поточному сезоні українець провів 19 матчів, відзначившись 1 голом.

Голодуючі Поволжя-5: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – куми знову разом, новачки і ганьба