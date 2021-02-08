"Відчував, коли 9-10 матчів після переходу взагалі не грав. Ось тоді люди писали в інтернеті різну гидоту. Не буду переказувати зміст, але неприємно було читати. Я продовжував старанно працювати, чекав на свій шанс, і новий тренер мені його дав. Як тільки почав грати, потік негативу схлинув. Перші місяці чотири різкі коментарі засмучували – тепер пройшло.

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Збірна України? Не буду приховувати, я дуже сумую за збірною. Мені не треба нічого пояснювати, я все прекрасно розумію. Зі свого боку можу тільки грати, показувати якісний футбол. А як зверху вирішать, так і буде. Диванні експерти розповідають, як кому треба жити. При цьому футболісти двох країн між собою прекрасно спілкуються, просто цього ніхто не знає", – поділився Ордець в інтерв'ю виданню Чемпионат.

Нагадаємо, Ордець перейшов до московського Динамо з Шахтаря влітку 2019 року. В поточному сезоні українець провів 19 матчів, відзначившись 1 голом.

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