Экс-защитник "оранжево-черных" Иван Ордец, который сейчас защищает цвета московского Динамо, рассказал о бразильцах, с которыми играл в Шахтере.

"В атаке – Тейшейра, сто процентов самый крутой. "Возил" и на тренировках, и в играх. Вроде худенький, а с места не сдвинешь, так крепко на ногах стоял. Мяч отобрать невозможно было. Безумный футболист.

"Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить": Ордец резко высказался о реакции на его отъезд в Россию

Понятно, что и Дуглас Коста, и Фред были в порядке, но для меня Тейшейра – топ. А когда он ушел, резко добавил Исмаили. Я его Танком называю – сквозь людей пробегает, никого не замечая", – сказал Ордец в интервью изданию Чемпионат.

Напомним, Ордец перешел в московское Динамо из Шахтера летом 2019 года. В текущем сезоне украинец провел 19 матчей, отметившись 1 голом.

Голодуючі Поволжя-5: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – куми знову разом, новачки і ганьба