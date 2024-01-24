Англієць реанімує кар'єру в Іспанії після того, як з нього зняли обвинувачення у зґвалтуванні, через які його відсторонили від основи Манчестер Юнайтед. Мейсон Грінвуд вдало виступає за Хетафе й привернув увагу кількох команд.

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Як повідомляє The Sun, активно стежить за гравцем Барселона. Мейсон Грінвуд зізнався близькому оточенню, що мріє перейти саме в каталонський клуб. За даними джерела манкуніанці не будуть перешкоджати трансферу гравця.

У поточному сезоні Грінвуд провів 16 матчів у Ла Лізі, у яких забив три голи та віддав чотири результативні передачі.

Зазначається, що Мейсон також зацікавив Валенсію та Реал Сосьєдад.

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