Опальная звезда Манчестер Юнайтед определился со своим будущим
Нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд выбрал для себя новый клуб.
Англичанин реанимирует карьеру в Испании после того, как с него сняли обвинения в изнасиловании, из-за которых его отстранили от основы Манчестер Юнайтед. Мейсон Гринвуд удачно выступает за Хетафе и привлек внимание нескольких команд.
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Как сообщает The Sun, активно следит за игроком Барселона. Мэйсон Гринвуд признался близкому окружению, что мечтает перейти именно в каталонский клуб. По данным источника манкунианцы не будут препятствовать трансферу игрока.
В текущем сезоне Гринвуд провел 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Отмечается, что Мейсон также заинтересовал Валенсию и Реал Сосьедад.