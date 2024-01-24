Англичанин реанимирует карьеру в Испании после того, как с него сняли обвинения в изнасиловании, из-за которых его отстранили от основы Манчестер Юнайтед. Мейсон Гринвуд удачно выступает за Хетафе и привлек внимание нескольких команд.

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Как сообщает The Sun, активно следит за игроком Барселона. Мэйсон Гринвуд признался близкому окружению, что мечтает перейти именно в каталонский клуб. По данным источника манкунианцы не будут препятствовать трансферу игрока.

В текущем сезоне Гринвуд провел 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Отмечается, что Мейсон также заинтересовал Валенсию и Реал Сосьедад.

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