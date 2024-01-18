Наставник манкуніанців вже змусив Джейдона Санчо покинути клуб. Список гравців, на яких не розраховує Тен Хаг, містить не одне ім'я. Новою жертвою чистки в Манчестер Юнайтед став Антоні Марсьяль.

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Як повідомляє Daily Mail, француза перевели на індивідуальні тренування. Тен Хаг вважає, що форвард не зміг набрати форму після хвороби, через яку він не грає з 9 грудня. Нідерландський фахівець вирішив, що місця для Марсьяля в загальній групі не має.

Зазначається, що рішення Тен Хага не є покаранням. Утім, представники Манчестер Юнайтед від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, Антоні Марсьяль виступає за манкуніанців з 2015 року. Загалом французький нападник зіграв у 317 матчах, в яких забив 90 голів та віддав 55 асистів.

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