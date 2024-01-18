Зірку Манчестер Юнайтед відсторонили від тренувань з командою – Тен Хаг продовжує свої репресії
Форварду Манчестер Юнайтед Антоні Марсьялю доведеться шукати новий клуб.
Наставник манкуніанців вже змусив Джейдона Санчо покинути клуб. Список гравців, на яких не розраховує Тен Хаг, містить не одне ім'я. Новою жертвою чистки в Манчестер Юнайтед став Антоні Марсьяль.
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Як повідомляє Daily Mail, француза перевели на індивідуальні тренування. Тен Хаг вважає, що форвард не зміг набрати форму після хвороби, через яку він не грає з 9 грудня. Нідерландський фахівець вирішив, що місця для Марсьяля в загальній групі не має.
Зазначається, що рішення Тен Хага не є покаранням. Утім, представники Манчестер Юнайтед від коментарів відмовилися.
Нагадаємо, Антоні Марсьяль виступає за манкуніанців з 2015 року. Загалом французький нападник зіграв у 317 матчах, в яких забив 90 голів та віддав 55 асистів.
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