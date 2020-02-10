Онана дав згоду на трансфер в Челсі

Голкіпер Аякса Андре Онана готовий змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Онана погодився перейти в Челсі під час літнього трансферного вікна, повідомляє Voetbalnieuws.

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Очікується, що сума трансферу складе 34 млн фунтів (близько 40 млн євро). Камерунський воротар повинен стати заміною Кепі Аррізабалазі, грою якого незадоволений головний тренер Френк Лемпард.

Нагадаємо, Онана – вихованець Барселони, у Аяксі грає з січня 2015 року. У поточному сезоні він взяв участь в 20 матчах чемпіонату Нідерландів, в яких пропустив 17 голів і ще 7 разів залишав свої ворота в недоторканності. Transfermarkt оцінює футболіста у 45 млн євро.

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