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Онана дав згоду на трансфер в Челсі

11:11 526 Читать на русском
Онана дав згоду на трансфер в Челсі
Андре Онана / Reuters

Голкіпер Аякса Андре Онана готовий змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Онана погодився перейти в Челсі під час літнього трансферного вікна, повідомляє Voetbalnieuws.

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Очікується, що сума трансферу складе 34 млн фунтів (близько 40 млн євро). Камерунський воротар повинен стати заміною Кепі Аррізабалазі, грою якого незадоволений головний тренер Френк Лемпард.

Нагадаємо, Онана – вихованець Барселони, у Аяксі грає з січня 2015 року. У поточному сезоні він взяв участь в 20 матчах чемпіонату Нідерландів, в яких пропустив 17 голів і ще 7 разів залишав свої ворота в недоторканності. Transfermarkt оцінює футболіста у 45 млн євро.

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Трансфери Андре Онана Андре Онана Трансфери Челсі Челсі Челсі Аякс Аякс Нідерланди
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