Барселона здобула важку перемогу над Бетісом у матчі з п'ятьма голами, двома вилученнями та трьома асистами Мессі

Завершальний матч 23-го туру іспанської Ла Ліги завершився перестрілкою, в якій Барселона виявилась сильнішою за Бетіс.

Барселона повинна була реабілітовуватись за поразку від Атлетіка у чвертьфіналі Кубка, але Кіке Сетьєн саме у матчі проти Бетіса вирішив поекспериментувати зі складом. В запасі залишились Альба та Фаті, а в обороні з'явилися Умтіті та Фірпо. Для поєдинку проти тринадцятої команди Ла Ліги хід здавався цікавим.

Втім, "огіркам" забули сказати, що сьогодні їм випала роль аутсайдера. Господарі одразу накрили суперника високим пресингом, швидко повертали м'яч і в першій же контратаці на 4-й хвилині заробили пенальті – це Фекір прорвався на лівий край штрафного й вистрілив у виставлений лікоть Лангле. Арбітр переглянув повтор, повернувся, вказав на "точку", а екс-гравець мадрисдького Реала Каналес впевнено виніс вирок – 1:0!

У Барселони на старті зустрічі не було не те щоб удару, а і жодної атаки. Здавалося, що у жовтих футболках грають якісь інші каталонці, але атака на 9-й хвилині швидко повернула всіх у реальність. "Блаугранас" швидко протягнули м'яч через центр, після чого Мессі виконав красиве закидання на лінію воротарського – туди саме вривався де Йонг, якого ніхто не очікував і з яким ніхто не грав. Френкі у дотик покарав андалусійців за неуважність.

Надалі матч перейшов у позиційну боротьбу, в якій Барса довго-довго катала м'яч, а Бетіс оборонявся й тікав у контратаки. На 23-й та 24-й хвилинах перекат гостей завершився двома виходами Мессі віч-на-віч з Роблесом, однак у першому випадку голкіпер врятував, а у другому Грізманн отримав скидку й невдало пробив – та ще й офсайд зафіксували. "Блаугранас" продовжили гратися у тікі-таку й на 27-й хвилині догралися: Відаль відпустив м'яч при прийомі в центрі, а Бетіс у два дотики вискочив у контру з пасом на Фекіра та його потужним ударом з лінії штрафного в дальній кут – 2:1! Фірпо не встиг за французом.

Практично вся друга половина першого тайму шокувала фанатів Барселоні жахливою якістю футболу з боку "синьо-гранатових". На 30-х хвилинах Бетіс періодично затискав суперника на його третині поля, не даючи зробити більше двох-трьох точних пасів, а на 45-й хвилині розмашиста атака "вердібланкос" ледь не призвела до третього голу – Аленья вистрілив метрів з 20-ти з невеличким рикошетом, а тер Штеген зупинив м'яч ногою. Все йшло прекрасно для господарів, але у компенсований час вони несподівано пропустили зі звичайного навісу Мессі з центру поля – Бускетс спокійно прийняв м'яч й поцілив у дальній кут.

Перший тайм завершився бойовою нічиєю, що ніяк не влаштовувало Барселону. Каталонці одразу з поновленням гри пішли уперед, ледь не забивши на 48-й хвилині після потужного удару Мессі з лінії штрафного – Роблес витягнув його у красивому стрибку. Ще кілька хвилин гості провисіли над воротами Бетіса без моментів, однак наступний небезпечний момент вдалося створити аж на 62-й хвилині – знову стріляв Мессі (у правий нижній метрів з 15-ти) і знову врятував Роблес.

До того часу Сетьєн вже зняв з гри Фірпо та Відаля, кинувши у бій Альбу та Артура. Це позитивно вплинуло на гру "благранас" – в середині другого тайму Бетіс вже навіть не думав про контратаки, тримаючись у глухій обороні. Вона, однак, тріщала по швах: каталонці настільки вольготно себе відчували, шо на 67-й хвилині Мессі ледь не створив шедевр, закинувши м'яч з кута штрафного за спину Роблесу – м'яч пройшов поруч зі стійкою. Довго тримати атаки Барси без контргри андалусійці не могли, і на 72-й хвилині вони заслужено пропустили третій гол: Мессі виконав звичайний навіс зі штрафного з центра поля, а Лангле спокійно замкнув його ударом головою в протихід Роблесу. 2:3!

Бетіс так поплив, що вже на 75-й хвилині залишився у меншості завдяки Фекіру, який спочатку грубо сфолив, отримав жовту, потім вилаявся й отримав другу. Втім, за чотири хвилини по цьому не за правилами зіграв Лангле, також отримавши друге попередження – склади зрівнялися. Здавалося, що зараз піде справжнє м'ясо, однак нічого такого вболівальники не побачили. Барселона забрала м'яч під контроль і спокійно довела матч до перемоги, нічого не давши створити господарям.

Таким чином, "синьо-гранатові" набрали 49 очок, залишившись на другій позиції в турнірній таблиці з відставанням від Реала у три залікових бали. Бетіс, маючи в активі 28 пунктів, залишається тринадцятим.