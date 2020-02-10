Онана дал согласие на трансфер в Челси

Голкипер Аякса Андре Онана готов сменить клуб в летнее трансферное окно.

Онана согласился перейти в Челси во время летнего трансферного окна, сообщает Voetbalnieuws.

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Ожидается, что сумма трансфера составит 34 млн фунтов (около 40 млн евро). Камерунский вратарь должен стать заменой Кепе Аррисабалаге, игрой которого недоволен главный тренер Фрэнк Лэмпард.

Напомним, Онана – воспитанник Барселоны, в Аяксе играет с января 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах чемпионата Нидерландов, в которых пропустил 17 голов и еще 7 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает футболиста в 45 млн евро.

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