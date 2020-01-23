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Ольмо близький до переходу в РБ Лейпциг, – AS

12:11 167 Читать на русском
Ольмо близький до переходу в РБ Лейпциг, – AS
Дані Ольмо / Getty Images

Трансферна сага хавбека загребського Динамо Дані Ольмо близька до свого завершення.

У найближчі години іспанець підпише контракт з РБ Лейпциг на 5,5 років, стверджує AS.

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Головними претендентами на Ольмо вважались Барселона, Атлетіко та Мілан, однак молодий хавбек зробив свій вибір на користь "биків". Зірку Динамо З привабили гарантії стабільного місця в основі та участь у плей-офф Ліги чемпіонів. До того ж, РБ Лейпциг очолює турнірну таблицю Бундесліги, і Ольмо планує допомогти команді Нагелсьманна успішно завершити боротьбу за золоті медалі чемпіонату. Орієнтовна сума трансферу – 30 млн євро, яка з бонусами може зрости до 45-ти.

Нагадаємо, Ольмо відзначився двома голами в шести матчах групового етапу Ліги чемпіонів, зокрема, 21-річний іспанець засмутив Шахтар у поєдинку на ОСК Металіст.

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Трансфери РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дані Ольмо Дані Ольмо Трансфери Чемпіонату Німеччини Динамо Загреб Динамо Загреб Німеччина
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