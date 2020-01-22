РБ Лейпциг придбав вихованця Барселони – він приєднається до команди влітку

Німецький клуб оголосив про підписання контракту з голкіпером молодіжної збірної Іспанії.

РБ Лейпциг та Лас-Пальмас домовилися про трансфер 21-річного голкіпера Жозепа Мартінеса, інформує офіційний сайт німецького клубу. Поточний сезон Мартінес дограє за Лас-Пальмас у Сегунді.

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Контракт іспанця з новим клубом розрахований до 2024 року. Він набуде чинності з 1 червня. За інформацією німецьких ЗМІ, сума трансферу склала 2,5 млн євро.

Зазначимо, що Мартінес – вихованець академії Барселони, в якій він перебував з 2015 по 2017 рік. Влітку 2017 року він став гравцем Лас-Пальмаса.

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