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Ольмо близок к переходу в РБ Лейпциг, – AS

12:11 88 Читати українською
Ольмо близок к переходу в РБ Лейпциг, – AS
Дани Ольмо / Getty Images

Трансферная сага хавбека загребского Динамо Дани Ольмо близка к своему завершению.

В ближайшие часы испанец подпишет контракт с РБ Лейпциг на 5,5 лет, утверждает AS.

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Главными претендентами на Ольмо считались Барселона, Атлетико и Милан, однако молодой хавбек сделал свой выбор в пользу "быков". Звезду Динамо З привлекли гарантии стабильного места в основе и участие в плей-офф Лиги чемпионов. К тому же, РБ Лейпциг возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, и Ольмо планирует помочь команде Нагелсьманна успешно завершить борьбу за золотые медали чемпионата. Ориентировочная сумма трансфера – 30 млн евро, которая с бонусами может вырасти до 45-ти.

Напомним, Ольмо отметился двумя голами в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, в частности, 21-летний испанец огорчил Шахтер в поединке на ОСК Металлист.

Нагельсманн з ненависним Лейпцигом очолив Бундеслігу, вивів суперників України на пік перед Євро-2020 та лякає Моурінью

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Трансферы РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дани Ольмо Дани Ольмо Трансферы Чемпионата Германии Динамо Загреб Динамо Загреб Германия
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