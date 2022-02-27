"Я пишаюсь, що я українець, я пишаюсь нашою країною, я пишаюсь нашим президентом, я пишаюсь нашим сильним духом народом, я пишаюсь нашою непереможною армією.

Миколенко подякував Евертону за підтримку України у війні з російським окупантом

Правда, справедливість і чесність за нами. Бог з нами, весь світ з нами. Ми вистоїмо, ми переможемо. Спасибі всім хто нам допомагає і підтримує, ми цього ніколи не забудемо. Мир у всьому світі", – написав Олійник на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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