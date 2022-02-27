Миколенко подякував Евертону за підтримку України у війні з російським окупантом
Український захисник ліверпульської команди Віталій Миколенко розчулений неймовірною увагою, яку отримала наша країна від англійців.
"Дякую моїй великій сім'ї Евертона, дякую моєму рідному стадіону Гудісон Парк, всім – ваша підтримка дуже важлива для моєї Батьківщини. Слава Україні!" – написав Миколенко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Евертон зворушливо підтримав Україну після нападу росіян – на Гудісоні майорять сотні українських прапорів
Нагадаємо, на поєдинок 27-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті уболівальники Евертона прийшли з прапорами України, а на табло стадіону Гудісон Парк з'явився український прапор з написом "Зупиніть Путіна, зупиніть війну". Окрім цього, гравці "ірисок" та "містян" стояли на полі з синьо-жовтими стягами.
Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.
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