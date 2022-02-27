"Я горжусь, что я украинец, я горжусь нашей страной, я горжусь нашим президентом, я горжусь нашим сильным духом народом, я горжусь нашей непобедимой армией.

Миколенко поблагодарил Эвертон за поддержку Украины в войне с российским оккупантом

Правда, справедливость и честность за нами. Бог с нами, весь мир с нами. Мы выстоим, мы победим. Спасибо всем, кто нам помогает и поддерживает, мы этого никогда не забудем. Мир во всем мире", – написал Олейник на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: Суркисы, легионеры Динамо и Шахтера покинули Киев, тотальное уничтожение оккупантов (LIVE)