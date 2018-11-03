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Олейник: Динамо в случае проигрыша Шахтеру будет иметь мизерные шансы на чемпионство

2 ноября 23:50 5 Читати українською
Олейник: Динамо в случае проигрыша Шахтеру будет иметь мизерные шансы на чемпионство
Денис Олейник / Фото: соцсети

Экс-полузащитник киевского Динамо Денис Олейник, который сейчас выступает за финский СОК, поделился ожиданиями от Классического.

"Киевлянам уступать нельзя, так как в случае поражения, шансы на чемпионство будут мизерные. Уверен, со стороны Динамо будет сумасшедший настрой, футболисты будут отдаваться игре, ведь они прекрасно понимают, как им нужны три очка.

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У Шахтера есть кадровые проблемы: отсутствие Тайсона и Марлоса – лидеров команды, которые создают все впереди. Это сыграет на руку Динамо", – сказал Олейник в эфире телеканала "Футбол 1".

Матч 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится завтра, старт игры – в 17:00.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
16
час
:
45
мин
Динамо Киев
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