Підопічні Руслана Ротаня продовжують тренувальні збори, під час яких зіграють контрольну гру з Японією.

Олімпійська збірна України провела чотириденний збір в угорському Сегеді, після чого вирушила до Японії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Олімпіада-2024: збірна України отримала суперників – Мессі залякує Ротаня

У розпорядженні Руслана Ротаня залишилось 19 гравців – на одному з тренувань Андрій Булеза травмував коліно та покинув розташування команди.

Додамо, що матч між олімпійськими збірними України та Японії відбудеться 25 березня на Kitakyushu Stadium і розпочнеться о 12:15 за київським часом.

Збірна України дізналася календар матчів на історичній Олімпіаді – потенційна зустріч з Мессі на "десерт"