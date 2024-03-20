Сьогодні жереб відправив команду Руслана Ротаня у групу В до Аргентини, Марокко і третьої команди азійської кваліфікації. Незабаром оприлюднили детальний розклад матчів та міста їхнього проведення.

Олімпіада-2024: збірна України отримала суперників – Мессі залякує Ротаня

Календар збірної України на футбольному турнірі Олімпіади-2024:

24.07.2024

Аргентина – Марокко (16:00, Сент-Етьєн)

АФК-3 – Україна (20:00, Ліон)

27.07.2024

Аргентина – АФК-3 (16:00, Ліон)

Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30.07.2024

Україна – Аргентина (18:00, Ліон)

Марокко – АФК-3 (18:00, Ніцца)

Нагадаємо, це буде дебютний виступ України на футбольному турнірі Олімпіади. "Синьо-жовті" кваліфікувалася на Ігри в Парижі завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023 U-21. Футбольний турнір відбудеться з 24 липня по 10 серпня на семи французьких стадіонах. У чоловічому секторі беруть участь 16 збірних, які поділили на 4 групи. До плей-офф вийдуть по дві найкращі з кожного квартету.

На Олімпіаду поїдуть футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року, але кожна збірна має право на три винятки. Аргентина у останньому турі може приголомшити Україну Ліонелем Мессі, який у свої 36 нібито розглядає варіант з виступом на Іграх.

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