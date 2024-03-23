Олимпийская сборная Украины понесла потерю перед матчем с Японией
23 марта 15:02 - Читати українською
Подопечные Руслана Ротаня продолжают тренировочные сборы, во время которых сыграют контрольную игру с Японией.
Олимпийская сборная Украины провела четырехдневный сбор в венгерском Сегеде, после чего отправилась в Японию, сообщает официальный сайт УАФ.
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В распоряжении Руслана Ротаня осталось 19 игроков – на одной из тренировок Андрей Булеза травмировал колено и покинул расположение команды.
Добавим, что матч между олимпийскими сборными Украины и Японии состоится 25 марта на Kitakyushu Stadium и начнется в 12:15 по киевскому времени.
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