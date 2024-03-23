Подопечные Руслана Ротаня продолжают тренировочные сборы, во время которых сыграют контрольную игру с Японией.

Олимпийская сборная Украины провела четырехдневный сбор в венгерском Сегеде, после чего отправилась в Японию, сообщает официальный сайт УАФ.

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В распоряжении Руслана Ротаня осталось 19 игроков – на одной из тренировок Андрей Булеза травмировал колено и покинул расположение команды.

Добавим, что матч между олимпийскими сборными Украины и Японии состоится 25 марта на Kitakyushu Stadium и начнется в 12:15 по киевскому времени.

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