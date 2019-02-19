Олімпік офіційно орендував форварда Динамо Вантуха

20-річний нападник Роман Вантух продовжить кар'єру в Олімпіку.

Столичний клуб на офіційному сайті повідомив про перехід Романа Вантуха в Олімпік на правах оренди. Повідомляється, що Вантух виступатиме у команді В'ячеслава Шевчука до 31 грудня 2019 року.

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Нагадаємо, у поточному сезоні Роман провів 17 матчів у чемпіонаті U21 за киян, відзначившись трьома забитими голами.

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