Олимпик официально арендовал форварда Динамо Вантуха

20-летний нападающий Роман Вантух продолжит карьеру в Олимпике.

Столичный клуб на официальном сайте сообщил о переходе Романа Вантуха в Олимпик на правах аренды. Сообщается, что Вантух будет выступать в команде Вячеслава Шевчука до 31 декабря 2019 года.

Суркис назвал самых высокооплачиваемых игроков Динамо

Напомним, в текущем сезоне Роман провел 17 матчей в чемпионате U21 за киевлян, отметившись тремя забитыми голами.

Топ-6 гравців Динамо, яким, можливо, варто покинути київський клуб