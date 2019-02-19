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Олимпик официально арендовал форварда Динамо Вантуха

10:10 38 Читати українською
Олимпик официально арендовал форварда Динамо Вантуха
Роман Вантух / фото: Золотой талант

20-летний нападающий Роман Вантух продолжит карьеру в Олимпике.

Столичный клуб на официальном сайте сообщил о переходе Романа Вантуха в Олимпик на правах аренды. Сообщается, что Вантух будет выступать в команде Вячеслава Шевчука до 31 декабря 2019 года.

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Напомним, в текущем сезоне Роман провел 17 матчей в чемпионате U21 за киевлян, отметившись тремя забитыми голами.

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