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Динамо дотиснуло Олімпік після спірного рішення арбітра

21:21 3055 Читать на русском
Динамо дотиснуло Олімпік після спірного рішення арбітра
Олімпік – Динамо: огляд матчу УПЛ

Динамо обіграло Олімпік (3:1) у матчі 16 туру УПЛ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
 
Артем Бєсєдін 37’
Артем Бєсєдін 79’
Карлос Де Пена 87’
37’ Артем Бєсєдін
38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
79’ Артем Бєсєдін
87’ Карлос Де Пена

Матч, як і онлайн-трансляція Олімпік – Динамо, розпочався о 19:30 за київським часом. Після сенсаційної осічки Шахтаря у донбаському дербі кияни отримали шанс скоротити відставання від "гірників" до 11-ти очок. Команда Михайличенка, яка на тижні зазнала болючої поразки від Мальме у Лізі Європи, перебувала на третій сходинці (30 пунктів). Олімпік, видавши розкішну серію із чотирьох перемог та нічиєї, піднявся на 8-ме місце (18 балів). Вісенте Гомес не міг розраховувати на Альїмі, Кринського, Пасіча та Матара, тоді як віце-чемпіони України все ще змушені обходитись без двох центрбеків – Попова та Бурди.

Олімпік – Динамо: склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Динамо могло відкривати рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі. Де Пена класно подав з лівого флангу, а Бєсєдін дивом не забив головою з лінії воротарського. Пеньков правильно обрав позицію та легко зафіксував м’яча у власних руках. Після цього Шапаренко стріляв з лінії карного, проте захисник Олімпіка самовіддано кинувся під сферу. Стартові десять хвилин – повна домінація киян, які здебільшого атакували через фланги. Номінальним господарям було доволі складно перетнути центр поля.

На 14-й хвилині Караваєв виконав передачу вздовж штрафного майданчика, а Бєсєдін, без роздумів, влупив у ближній кут – Пеньков впорався, на добивання ніхто з динамівців не встиг. Де Пена також шукав щастя ударом здалеку, але вийшло дуже непереконливо. Голкіпер Олімпіка знову на висоті. Команда Вісенте Гомеса після стартових 20-ти хвилин гри спромоглась лише на заблокований постріл Шахаба. Снурніцин претендував на курйоз року, ледь не забивши у власні ворота – м’яч опустився на верхню сітку.

Неймовірно пощастило Олімпіку на 28-й. Бєсєдін, Циганков та Шапаренко розіграли блискучу комбінацію, яка завершилась ефектним обіграшем з ударом останнього. Пеньков виконав сейв, хоча "десятка" Динамо пробивав нехитро – сильно й по центру. Трохи раніше Миколенко був змушений покинути поле через травму. Михайличенко випускає Кендзьору. А це вже Циганков виконує фірмовий фінт, зміщується в центр і цілить у дальній, але оборона знову блокує.

Сидорчук непогано приклався зльоту після подачі з кутового – дуже неточно. І все ж таки відзначається Бєсєдін! Хоча й не без воротарського ляпу. Де Пена навісив, Пеньков незграбно пролетів повз, Артем кволо вразив порожні ворота. Захисник майже вибив сферу з лінії. Олімпік відповідає через хвилину – фантастика! Шабанов, намагаючись перервати дальню передачу, не влучив по м’ячу, Шахаб вибіг на побачення з Бойком і без проблем переграв голкіпера, який не грав з вересня.

Перед свистком на перерву красива триходівка Сидорчук-Бєсєдін-Циганков завершилась сильним ударом Віктора над поперечкою. 1:1 після стартових 45-ти хвилин. Динамо, як і в Мальме, марнує моменти.

Не встиг розпочатись другий тайм, як Шахаб самотужки розірвав оборону киян. Нападник Олімпіка познущався над Сидорчуком та Шабановим, прокинувши обом м'яча поміж ніг, а потім слабко пробив поруч з ближньою стійкою. Кадар майже відразу виграє повітря та б'є головою над поперечкою. Бєсєдін ледь не порвав бокову сітку могутньою гарматою після сольного проходу.

Фантастичний момент втратив Шахаб на 71-й. Імері розкішно виклав іранцеві між Кадаром і Шабановим, але той не влучив у ворота з декількох метрів. Бойко справедливо дає прочуханки динамівським центрбекам. А через хвилину донеччани залишаються в меншості. Спірне рішення Романова, який вилучає Кравчука за фол проти Караваєва. Хавбек Олімпіка небезпечно поїхав у підкаті прямою ногою, але дістав сферу.

Лише шість хвилин знадобилось киянам, щоб реалізувати чисельну більшість. Караваєв потужно прострілив на дальню – Бєсєдін замкнув у порожні. Де Пена також долучається до свята. Уругваєць в один дотик переправив м'яч у ближній кут після передачі Шепелєва. Олімпік розвалюється удесятьох – 1:3. Динамо здобуває важку перемогу та виходить на друге місце.

blog_ava
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