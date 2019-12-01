Динамо дотиснуло Олімпік після спірного рішення арбітра

Динамо обіграло Олімпік (3:1) у матчі 16 туру УПЛ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Олімпік – Динамо, розпочався о 19:30 за київським часом. Після сенсаційної осічки Шахтаря у донбаському дербі кияни отримали шанс скоротити відставання від "гірників" до 11-ти очок. Команда Михайличенка, яка на тижні зазнала болючої поразки від Мальме у Лізі Європи, перебувала на третій сходинці (30 пунктів). Олімпік, видавши розкішну серію із чотирьох перемог та нічиєї, піднявся на 8-ме місце (18 балів). Вісенте Гомес не міг розраховувати на Альїмі, Кринського, Пасіча та Матара, тоді як віце-чемпіони України все ще змушені обходитись без двох центрбеків – Попова та Бурди.

Олімпік – Динамо: склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Динамо могло відкривати рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі. Де Пена класно подав з лівого флангу, а Бєсєдін дивом не забив головою з лінії воротарського. Пеньков правильно обрав позицію та легко зафіксував м’яча у власних руках. Після цього Шапаренко стріляв з лінії карного, проте захисник Олімпіка самовіддано кинувся під сферу. Стартові десять хвилин – повна домінація киян, які здебільшого атакували через фланги. Номінальним господарям було доволі складно перетнути центр поля.

На 14-й хвилині Караваєв виконав передачу вздовж штрафного майданчика, а Бєсєдін, без роздумів, влупив у ближній кут – Пеньков впорався, на добивання ніхто з динамівців не встиг. Де Пена також шукав щастя ударом здалеку, але вийшло дуже непереконливо. Голкіпер Олімпіка знову на висоті. Команда Вісенте Гомеса після стартових 20-ти хвилин гри спромоглась лише на заблокований постріл Шахаба. Снурніцин претендував на курйоз року, ледь не забивши у власні ворота – м’яч опустився на верхню сітку.

Неймовірно пощастило Олімпіку на 28-й. Бєсєдін, Циганков та Шапаренко розіграли блискучу комбінацію, яка завершилась ефектним обіграшем з ударом останнього. Пеньков виконав сейв, хоча "десятка" Динамо пробивав нехитро – сильно й по центру. Трохи раніше Миколенко був змушений покинути поле через травму. Михайличенко випускає Кендзьору. А це вже Циганков виконує фірмовий фінт, зміщується в центр і цілить у дальній, але оборона знову блокує.

Сидорчук непогано приклався зльоту після подачі з кутового – дуже неточно. І все ж таки відзначається Бєсєдін! Хоча й не без воротарського ляпу. Де Пена навісив, Пеньков незграбно пролетів повз, Артем кволо вразив порожні ворота. Захисник майже вибив сферу з лінії. Олімпік відповідає через хвилину – фантастика! Шабанов, намагаючись перервати дальню передачу, не влучив по м’ячу, Шахаб вибіг на побачення з Бойком і без проблем переграв голкіпера, який не грав з вересня.

Перед свистком на перерву красива триходівка Сидорчук-Бєсєдін-Циганков завершилась сильним ударом Віктора над поперечкою. 1:1 після стартових 45-ти хвилин. Динамо, як і в Мальме, марнує моменти.

Не встиг розпочатись другий тайм, як Шахаб самотужки розірвав оборону киян. Нападник Олімпіка познущався над Сидорчуком та Шабановим, прокинувши обом м'яча поміж ніг, а потім слабко пробив поруч з ближньою стійкою. Кадар майже відразу виграє повітря та б'є головою над поперечкою. Бєсєдін ледь не порвав бокову сітку могутньою гарматою після сольного проходу.

Фантастичний момент втратив Шахаб на 71-й. Імері розкішно виклав іранцеві між Кадаром і Шабановим, але той не влучив у ворота з декількох метрів. Бойко справедливо дає прочуханки динамівським центрбекам. А через хвилину донеччани залишаються в меншості. Спірне рішення Романова, який вилучає Кравчука за фол проти Караваєва. Хавбек Олімпіка небезпечно поїхав у підкаті прямою ногою, але дістав сферу.

Лише шість хвилин знадобилось киянам, щоб реалізувати чисельну більшість. Караваєв потужно прострілив на дальню – Бєсєдін замкнув у порожні. Де Пена також долучається до свята. Уругваєць в один дотик переправив м'яч у ближній кут після передачі Шепелєва. Олімпік розвалюється удесятьох – 1:3. Динамо здобуває важку перемогу та виходить на друге місце.