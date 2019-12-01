Шахтар сенсаційно втратив перемогу над Маріуполем – такого не було 6 років

Маріуполь і донецький Шахтар не виявили сильнішого (1:1) в матчі 16-го туру Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

"Гірники" з перших хвилин прогнозовано взяли гру під свій контроль. Та першими небезпеку біля воріт суперника організували приазовці. Проте, Фомін сфолив проти Пятова при подачі кутового. Шахтар відповів моментом Тете, який увірвався до штрафного майданчика з правого флангу та пробив у ближній кут – Гальчук парирував.

А за кілька хвилин донеччани втекли в атаку 4 проти 3-х, але Тайсон проігнорував Сікана, віддав Коноплянці ліворуч, а Євген почав підробляти під праву ногу та змарнував нагоду. Однак, на 14-й хвилині Коно сповна реабілітувався, впавши після дотику Полегенька – пенальті. До позначки підійшов Тайсон і впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах – 0:1.

Далі кілька разів в епіцентрі подій опинявся Коноплянка, але вінгеру щоразу чогось бракувало, щоб забити. А на 32-й хвилині Горбунов ледь не зрівняв рахунок, коли наважився на прямий удар зі штрафного – Пятов і стійка разом зіграли за "гірників". Завершили перший тайм команди в рівній боротьбі, оскільки Маріуполь активним пресингом несподівано відсунув гру від власних воріт.

А на старті другої половини взагалі запахло сенсацією. Це Болбат після флангової подачі несподівано й красиво водночас пробив по власних воротах, але влучив у перекладину. Та на добиванні вже "чергував" Ілля Путря і з кількох метрів відправив м'яч у дальній верхній кут – 1:1!

Таке нахабство господарів розкрило гру – обидві команди почали атакувати одне одного, швидко минаючи центр поля. Більше нагод, звичайно, створили "гірники". Тайсон двічі виводив Коноплянку на ударні позиції, але в обох випадках свою майстерність продемонстрував Гальчук. Натомість Полегенько міг забити рикошетом від Ісмаїлі після передачі Путрі – лише кутовий.

Міг забивати і Сікан, але той же Полегенько виніс м'яч із лінії воріт. А на 79-й хвилині забійний момент змарнував Соломон: про Манора забули в центрі штрафного, але ударом із льоту ізраїльтянин відправив м'яч у напрямку трибун. Його "трюк" через кілька хвилин повторив Ісмаїлі, пробивши з кута воротарського в район кутового прапорця.

Фінальний штурм Шахтарю відверто не вдався. Як наслідок, Маріуполь вперше за понад 6 років відібрав очки в "гірників". Здобутий бал дозволив приазовцям піднятися у топ-6. Тим часом донеччани продовжують почуватися безпечно на 1-му місці – 44 очки та 13 пунктів переваги над конкурентами.