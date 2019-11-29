"Вбивство" Динамо як помста, або Легенду Баварії сватають на місце Михайличенка – реакція соцмереж на фіаско в Мальме

Динамо програло в Мальме і опустилося на 3-є місце в Лізі Європи. "Футбол 24" зібрав вогняну реакцію соцмереж на драматичний матч 5-го туру ЛЄ 2019/20.

Динамо віддає ініціативу Мальме, ризикуючи не пройти у плей-офф з групи, де немає жодного гранда. Так, перемоги у 2 голи над Лугано в останньому турі точно вистачить, але це потрібно зробити без 3-х гравців основи у квартеті, в якому жодна команда не здобула подібного результату за 5 турів. Команда Михайличенка продовжує існувати під знаком нестабільності – від неї можна чекати будь-чого. Вболівальники та експерти досить гостро сприйняли першу поразку киян в поточному сезоні Ліги Європи.

Мальме – Динамо: Київ втрачає тріо на ключовий матч ЛЄ – трилер від 37-річного режисера, в якому вбивцею міг бути кожен

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко іронізує над капітаном команди, який забув за відповідальний статус і заробив дві непотрібні жовті картки. Також журналіст вважає заслуженою перемогу Мальме, хоча шведи і поступаються класом киянам.

Колишній воротар Динамо Святослав Сирота тролить нападника збірної України Артема Бєсєдіна.

Головний редактор офіційного сайту київського клубу Кирило Крижановський вбачає вирішення проблем в індивідуальному дорослішанні.

Розгорілася дискусія і щодо суддівства, і щодо реакції футболістів Динамо, які отримали відразу 7 "гірчичників" проти 2-х у суперника.

Агент Вячеслав Заховайло, який працює в Чехії, називає гру Динамо ганебною. Однак на його думку, не обійшлося без вбивства, в якого є логічний діагноз – помста чеського арбітра: "Було два епізоди в історії. Перший... Претензії празької Славії до суддівства в матчі проти киян. І другий... і найголовніший... Це участь Григорія Михайловича Суркіса як представника УЄФА в конфлікті з Чесько-Моравським футбольним союзом. Суркіс був офіційною особою від УЄФА і зайняв дуже принципову позицію. Нагадаю... там справа дійшла аж до можливості реальної дискваліфікації Чесько-Моравського футбольного союзу за порушення регламенту УЄФА. Це помста... і ніхто мене не переконає в протилежному".

Ведучий радіо Дмитро Шевченко гадає, що час цитувати Маркевича.

Блогер Михайло Смоловой знайшов винного в особі судді, який міг і "3 жовті картки отримувати до того, як встромив 4-й".

Нарікає він і на погане управління тренерським штабом командою протягом матчу. А ось захист "провалювався, починаючи від Бєсєдіна", тому й Бущан не дуже впорався, залишившись один проти всього Мальме.

На його погляд, винен у провалах оборони передусім тренерський штаб, який погано розібрав організацію штрафних і кутових Мальме, а не Кадар чи Шабанов. Проводить аналогії з пропущеним від Шатаря голом в УПЛ через проблеми киян у зонній обороні. "У терміновому порядку взимку потрібно за будь-які гроші привозити іноземного фахівця, який буде тільки стандартами і займатися. ТШ, швидше за все, не займався. Михайличенко 100500 раз сказав перед першою грою, що не треба судити про Мальме по матчах чемпіонату. Вочевидь, і вибірка стандартів, якщо вона була взагалі і робилася, то робилася по 4 турах ЛЄ...

Вовка. Його я люблю, але з ним якось вийшло недобре. Шепелев – інтроверт. А тут весь матч жестикулював, розмовляв, сперечався... Це більш характерно для Гармаша! Вовка зазвичай спокійний, як удав. Значить щось турбувало, а тренерський штаб не розпізнав, що і чому. Маючи картку, почав сперечатися ще в першому таймі. Може, не так активно, як Сидорчук. Але він перемикався з гри на суддю... Сидорчука зовсім зрозуміти не можу. Ну, взагалі. Арбітр ігнорував перші 3-4 фоли з категорії на картку в Мальме, завели цим, як видно, Шепелєва. Арбітри не помітили офсайд у старця, що забив два, завели Миколенка...

Не можу виправдовувати слабку підготовку до матчу – якістю арбітражу. Не Краловец малював у роздягальні на стіні схеми оборони при стандартах, а ТШ... Якщо 7-8 футболістів ДК тільки те й роблять, що базарять за життя з чехом... це не випадковість. Може, зроби свою роботу Євтушенко добре і розстав гравців вірно, то менше б звертали увагу на суддю. Але Євтушенко полінувався. А як бачимо рівень збудливості у наших захмарний. Прямо у всіх підвищене почуття справедливості прокинулося: такий собі особистий Гармаш у всіх і кожному".

А може б, і справді, почати серйозніше ставитися до розбору таких суперників, які грають дуже просто і вміють витискати максимум зі стандартів?

Легендарний коментатор Сергій Савелій критикує нестриманість капітана, додаючи у коментарях: "Сидорчук ніколи не вирізнявся витримкою, тут він рідний брат Гармаша".

Письменник і телеведучий Василь Зима акцентує на тому, що 24-е в рейтингу УЄФА Динаммо пропустило 4 рази від 82-го Мальме. Інші наші єврокубкові команди цього тижня дозволили значно потужнішим суперникам відзначитись у 4 рази менше.

Менеджер Олександр Ольшанецький називає поразку закономірною, вважає, що Динамо зганьбилося проти посередніх суперників і не вірить у тренерський хист Михайличенка. Він натякає, що головний тренер Баварії U-17. легендарний бомбардир Мірослав Клозе, в якого контракт до червня 2020-го, готовий допомогти киянам. На фото Микола Шапаренко, якому зараз у важливих матчах дістається лише роль запасного.

Тренерське питання підхоплює політолог Тарас Березовець: "Якщо вже почали призначати головними тренерами Динамо тільки колишніх гравців Динамо Київ, можу порадити один безпрограшний варіант. Михайличенко це компроміс. А будь-який компроміс це завжди погано. Призначайте відразу Васю Кардаша. Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця".

Артем Франков порівнює шанси Динамо з Челсі в ЛЧ, хоча для ільшої впевненості потрібно перемагати Лугано у 2 м'ячі.

Да уж. А "Динамо"-то как "Челси": выиграет – пройдет! Ну ладно, для вернячка хорошо бы два мячка...

Но боже ж мой. Вы поделитесь первым словом, которое произнесли, когда в ворота "Динамо" влетел четвертый мяч? — Artem Frankov (@frankov11) November 28, 2019

Не обійшлося без компліментів на адресу 37-річного Розенберга, який проводив прощальний матч на стадіоні Мальме.

Хотів би я так само пришвидшуватися у 37 років як Маркус Розенберг на 95-ій хвилині — Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 28, 2019

Вот это прощание с родными фанатами! Красиво. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) November 28, 2019

Валерій Пригорницький пригадав, як Розенберг грав проти Шахтаря у фіналі того самого тріумфального для "гірників" Кубка УЄФА. Молодий Маркус був не настільки забивний.

Відомий коментатор Руслан Свірін думає, що про такий матч на фініші кар'єри мріяли б і Блохін з Шевченком.

Брутальний футбол традиційно не залишився осторонь.

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