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"Вбивство" Динамо як помста, або Легенду Баварії сватають на місце Михайличенка – реакція соцмереж на фіаско в Мальме

10:40 369
"Вбивство" Динамо як помста, або Легенду Баварії сватають на місце Михайличенка – реакція соцмереж на фіаско в Мальме
Мальме – Динамо: реакція соцмереж на фіаско в матчі Ліги Європи 28 листопада 2019
Тарас Котів Тарас Котів

Динамо програло в Мальме і опустилося на 3-є місце в Лізі Європи. "Футбол 24" зібрав вогняну реакцію соцмереж на драматичний матч 5-го туру ЛЄ 2019/20.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

Динамо віддає ініціативу Мальме, ризикуючи не пройти у плей-офф з групи, де немає жодного гранда. Так, перемоги у 2 голи над Лугано в останньому турі точно вистачить, але це потрібно зробити без 3-х гравців основи у квартеті, в якому жодна команда не здобула подібного результату за 5 турів. Команда Михайличенка продовжує існувати під знаком нестабільності – від неї можна чекати будь-чого. Вболівальники та експерти досить гостро сприйняли першу поразку киян в поточному сезоні Ліги Європи.

Мальме – Динамо: Київ втрачає тріо на ключовий матч ЛЄ – трилер від 37-річного режисера, в якому вбивцею міг бути кожен

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко іронізує над капітаном команди, який забув за відповідальний статус і заробив дві непотрібні жовті картки. Також журналіст вважає заслуженою перемогу Мальме, хоча шведи і поступаються класом киянам.

Колишній воротар Динамо Святослав Сирота тролить нападника збірної України Артема Бєсєдіна.

Головний редактор офіційного сайту київського клубу Кирило Крижановський вбачає вирішення проблем в індивідуальному дорослішанні.

Розгорілася дискусія і щодо суддівства, і щодо реакції футболістів Динамо, які отримали відразу 7 "гірчичників" проти 2-х у суперника.

Агент Вячеслав Заховайло, який працює в Чехії, називає гру Динамо ганебною. Однак на його думку, не обійшлося без вбивства, в якого є логічний діагноз – помста чеського арбітра: "Було два епізоди в історії. Перший... Претензії празької Славії до суддівства в матчі проти киян. І другий... і найголовніший... Це участь Григорія Михайловича Суркіса як представника УЄФА в конфлікті з Чесько-Моравським футбольним союзом. Суркіс був офіційною особою від УЄФА і зайняв дуже принципову позицію. Нагадаю... там справа дійшла аж до можливості реальної дискваліфікації Чесько-Моравського футбольного союзу за порушення регламенту УЄФА. Це помста... і ніхто мене не переконає в протилежному".

Ведучий радіо Дмитро Шевченко гадає, що час цитувати Маркевича.

Блогер Михайло Смоловой знайшов винного в особі судді, який міг і "3 жовті картки отримувати до того, як встромив 4-й".

Нарікає він і на погане управління тренерським штабом командою протягом матчу. А ось захист "провалювався, починаючи від Бєсєдіна", тому й Бущан не дуже впорався, залишившись один проти всього Мальме.

На його погляд, винен у провалах оборони передусім тренерський штаб, який погано розібрав організацію штрафних і кутових Мальме, а не Кадар чи Шабанов. Проводить аналогії з пропущеним від Шатаря голом в УПЛ через проблеми киян у зонній обороні. "У терміновому порядку взимку потрібно за будь-які гроші привозити іноземного фахівця, який буде тільки стандартами і займатися. ТШ, швидше за все, не займався. Михайличенко 100500 раз сказав перед першою грою, що не треба судити про Мальме по матчах чемпіонату. Вочевидь, і вибірка стандартів, якщо вона була взагалі і робилася, то робилася по 4 турах ЛЄ...

Вовка. Його я люблю, але з ним якось вийшло недобре. Шепелев – інтроверт. А тут весь матч жестикулював, розмовляв, сперечався... Це більш характерно для Гармаша! Вовка зазвичай спокійний, як удав. Значить щось турбувало, а тренерський штаб не розпізнав, що і чому. Маючи картку, почав сперечатися ще в першому таймі. Може, не так активно, як Сидорчук. Але він перемикався з гри на суддю... Сидорчука зовсім зрозуміти не можу. Ну, взагалі. Арбітр ігнорував перші 3-4 фоли з категорії на картку в Мальме, завели цим, як видно, Шепелєва. Арбітри не помітили офсайд у старця, що забив два, завели Миколенка...

Не можу виправдовувати слабку підготовку до матчу – якістю арбітражу. Не Краловец малював у роздягальні на стіні схеми оборони при стандартах, а ТШ... Якщо 7-8 футболістів ДК тільки те й роблять, що базарять за життя з чехом... це не випадковість. Може, зроби свою роботу Євтушенко добре і розстав гравців вірно, то менше б звертали увагу на суддю. Але Євтушенко полінувався. А як бачимо рівень збудливості у наших захмарний. Прямо у всіх підвищене почуття справедливості прокинулося: такий собі особистий Гармаш у всіх і кожному".

А може б, і справді, почати серйозніше ставитися до розбору таких суперників, які грають дуже просто і вміють витискати максимум зі стандартів?

Легендарний коментатор Сергій Савелій критикує нестриманість капітана, додаючи у коментарях: "Сидорчук ніколи не вирізнявся витримкою, тут він рідний брат Гармаша".

Письменник і телеведучий Василь Зима акцентує на тому, що 24-е в рейтингу УЄФА Динаммо пропустило 4 рази від 82-го Мальме. Інші наші єврокубкові команди цього тижня дозволили значно потужнішим суперникам відзначитись у 4 рази менше.

Менеджер Олександр Ольшанецький називає поразку закономірною, вважає, що Динамо зганьбилося проти посередніх суперників і не вірить у тренерський хист Михайличенка. Він натякає, що головний тренер Баварії U-17. легендарний бомбардир Мірослав Клозе, в якого контракт до червня 2020-го, готовий допомогти киянам. На фото Микола Шапаренко, якому зараз у важливих матчах дістається лише роль запасного.

Тренерське питання підхоплює політолог Тарас Березовець: "Якщо вже почали призначати головними тренерами Динамо тільки колишніх гравців Динамо Київ, можу порадити один безпрограшний варіант. Михайличенко це компроміс. А будь-який компроміс це завжди погано. Призначайте відразу Васю Кардаша. Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця".

Артем Франков порівнює шанси Динамо з Челсі в ЛЧ, хоча для ільшої впевненості потрібно перемагати Лугано у 2 м'ячі.

Не обійшлося без компліментів на адресу 37-річного Розенберга, який проводив прощальний матч на стадіоні Мальме.

Валерій Пригорницький пригадав, як Розенберг грав проти Шахтаря у фіналі того самого тріумфального для "гірників" Кубка УЄФА. Молодий Маркус був не настільки забивний.

Відомий коментатор Руслан Свірін думає, що про такий матч на фініші кар'єри мріяли б і Блохін з Шевченком.

Брутальний футбол традиційно не залишився осторонь.

Допис, поширений Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

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Уніон Берлін
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