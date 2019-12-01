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Олімпік – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

18:55 1310 Читать на русском
Олімпік – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Олімпік – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ / фото ФК Динамо

Олімпік та Динамо зустрічаються в Києві у матчі у матчі 16-го туру УПЛ. Стартові склади команд – у цій новині.

 

Матч, як і онлайн-трансляція Олімпік – Динамо, розпочинається о 19:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ

Олімпік: Пеньков, Ксьонз, Гришко, Лук'янчук, Снурніцин, Цимбалюк, Кравчук, Політило, Балашов, Тейшейра, Захеді

Запасні: Чекотун, Трубочкін, Зотько, Завійський, Чарльз, Імері, Драман

Динамо: Бойко, Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Шапаренко, де Пена, Бєсєдін

Запасні: Бущан, Вербіч, Шепелєв, Соль, Гармаш, Родрігес, Кендзьора

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