Олімпік – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Олімпік та Динамо зустрічаються в Києві у матчі у матчі 16-го туру УПЛ. Стартові склади команд – у цій новині.
Матч, як і онлайн-трансляція Олімпік – Динамо, розпочинається о 19:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ
Олімпік: Пеньков, Ксьонз, Гришко, Лук'янчук, Снурніцин, Цимбалюк, Кравчук, Політило, Балашов, Тейшейра, Захеді
Запасні: Чекотун, Трубочкін, Зотько, Завійський, Чарльз, Імері, Драман
Динамо: Бойко, Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Шапаренко, де Пена, Бєсєдін
Запасні: Бущан, Вербіч, Шепелєв, Соль, Гармаш, Родрігес, Кендзьора
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