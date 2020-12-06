Олімпік приймав Рух в рамках 12-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Темна смуга львівського клубу продовжилась, цього разу кривдником Руха став Олімпік. Ще до перерви донецький клуб забезпечив собі зручний гандикап у два м'ячі.

Скандальний пенальті та скасований гол у відеоогляді матчу Львів – Інгулець – 1:1

У другому таймі господарі довели рахунок до розгромного, а львів'яни все ж зуміли відповісти голом престижу.

Після 12-ти турів УПЛ Олімпік розташувався на 5-й сходинці, Рух залишається на дні таблиці без перемог.

Олімпік впевнено обіграв Рух – Циганков відстав у бомбардирських перегонах, гол динамівця