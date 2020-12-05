Шахтар приймав Минай перед вирішальним матчем Ліги чемпіонів, тому деякі ключові футболісти (Марлос, Степаненко, Тете, Додо) отримали відпочинок. Василь Кобін привіз на гру з "гірниками" бойовий склад, але нав'язати чинному чемпіону боротьбу не вдалося.

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Минай зі стартових хвилин намагався грати агресивно, однак і пресинг, і позиційна оборона були жахливими. Все розвалювалося після двох-трьох швидких передач Шахтаря. Гості прагнули зберігати компактність у центрі, внаслідок чого найбільшу свободу отримували крайні захисники суперника. Болбат і Матвієнко весь час проводили в атаці та постачали передачі в штрафний майданчик.

Шахтар мав відкривати рахунок вже на третій хвилині, але Фернандо не зумів замкнути в порожні ворота простріл Матвієнка. Справа добре працювала зв'язка Соломона та Болбата. Тайсон, перебуваючи в центрі уваги, часто стягував суперників на себе, після чого переводив їм на правий край. Манор і Сергій мали достатньо часу та простору, щоб гостро завершувати епізоди. Цей трюк проходив з фантастичною регулярністю. Минай ніяк не реагував.

Внаслідок описаного вище розіграшу забив Фернандо, однак судді скасували гол через офсайд. Через пару хвилин Шахтар все ж відкрив рахунок завдяки типовій комбінації – Допілка в боротьбі з Фернандо проштовхнув м'яч у свої ворота. А ще через хвилину нарешті відзначився сам бразильський форвард, який відгукнувся на розкішний пас Болбата та легко переграв голкіпера.

Нічого не змінювалося. Минай терпів знущання та не міг перейти центр поля. Незабаром господарі довели справу до розгрому – Соломон вкотре пошив у дурні оборону та пробив Каніболоцького з гострого кута. Все було вирішено в першій третині поєдинку. Після цього Шахтар заспокоївся та дозволив провести кілька атак супернику.

І тут ми побачили, що оборона "гірників" має проблеми навіть проти такого слабкого опонента. Пиняшко простим ударом розім'яв Трубіна, але цього юному голкіперу, вочевидь, виявилося мало, щоб відновити концентрацію. Нурієв непогано пробив зі штрафного над стінкою, однак Анатолій мав діставати м'яч. Замість стрибка він просто протягнув руку – гол.

Під завісу першого тайму Минай взагалі міг скоротити відставання до мінімуму, якби Кожанов після закидання Ткачука скористався помилкою донецьких захисників. Цю дуель виграв Трубін. Однак відразу після перерви Шахтар забив четвертий – Матвієнко ефектно п'ятою переправив м'яч у дальній кут, замкнувши подачу зі штрафного.

У складі гостей традиційно найгострішим футболістом був Нурієв. Донеччани за ним не встигали, фолили у небезпечних зонах, а Вітао взагалі збив "Нуру" на лінії штрафного. Арбітр з допомогою VAR вказав на 11-метрову позначку, однак реалізувати пенальті Нурієву не вдалося – піжонська підсічка і м'яч полетів у поперечину.

Продовжив розривати Болбат. Сергій зубами вчепився за свій шанс і виклався на повну. Він постійно опинявся в чужих володіннях і виводив партнерів на удар. Луїш Каштру освіжив гру замінами, випустивши Марлоса, Коваленка та В'юнника. Саме це тріо організувало п'ятий гол у ворота Миная. Фінальний свисток зафіксував на табло 5:1. Без варіантів.

Шахтар переміг, набрав 26 очок і наздогнав Динамо на вершині УПЛ. Щоправда, кияни ще не зіграли в цьому турі. Вже у середу "гірники" зійдуться з Інтером у вирішальній битві за плей-офф Ліги чемпіонів. Минай з 9 пунктами залишився в нижній частині турнірної таблиці.

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