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Олімпік – Маріуполь: екс-арбітр ФІФА розкритикував роботу суддів

19:04 239 Читать на русском
Олімпік – Маріуполь: екс-арбітр ФІФА розкритикував роботу суддів
Олімпік – Маріуполь – 2:2 / Фото з відкритих джерел

Колишній рефері Сергій Шебек проаналізував суддівство матчу 25-го туру чемпіонату України між Олімпіком та Маріуполем.

16’ Віталій Балашов
82’ Андрій Кравчук
 
Сергій Чоботенко 35’
Олексій Кащук 85’
16’ Віталій Балашов
35’ Сергій Чоботенко
82’ Андрій Кравчук
85’ Олексій Кащук

"Ключовий для суддівства момент стався на 18-й хвилині, коли Дердо не призначив очевидний одинадцятиметровий удар в сторону воріт Маріуполя. Пішла подача, Биков навмисне виставив руку, нагнувши при цьому плече, і зупинив політ м'яча. Це заслуговувало призначення пенальті і жовтої картки для порушника.

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Чому Дердо не відреагував на фол? Він був у хорошій позиції, гравці не перекривали йому огляд, але, припускаю, він не бачив момент, тому що Биков зіграв дальньою від Дердо рукою. Але це не знімає відповідальності з рефері.

Також варто згадати про асистента Матяжа, адже той міг краще бачити ситуацію і просигналізувати колезі у полі про необхідність призначення пенальті. Але ми вже не раз бачили, як асистенти працюють за принципом "моя хата з краю". Відзначаємо погану командну роботу бригади", – сказав Шебек у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, після бойової нічиєї Маріуполь з 26 очками посідає восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ, Олімпік з 20-ма пунктами – одинадцятий.

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Теги
Олімпік Олімпік Олександр Дердо Сергій Шебек Олімпік - Маріуполь Маріуполь Маріуполь
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