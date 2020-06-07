Олімпік – Маріуполь: екс-арбітр ФІФА розкритикував роботу суддів

Колишній рефері Сергій Шебек проаналізував суддівство матчу 25-го туру чемпіонату України між Олімпіком та Маріуполем.

"Ключовий для суддівства момент стався на 18-й хвилині, коли Дердо не призначив очевидний одинадцятиметровий удар в сторону воріт Маріуполя. Пішла подача, Биков навмисне виставив руку, нагнувши при цьому плече, і зупинив політ м'яча. Це заслуговувало призначення пенальті і жовтої картки для порушника.

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Чому Дердо не відреагував на фол? Він був у хорошій позиції, гравці не перекривали йому огляд, але, припускаю, він не бачив момент, тому що Биков зіграв дальньою від Дердо рукою. Але це не знімає відповідальності з рефері.

Також варто згадати про асистента Матяжа, адже той міг краще бачити ситуацію і просигналізувати колезі у полі про необхідність призначення пенальті. Але ми вже не раз бачили, як асистенти працюють за принципом "моя хата з краю". Відзначаємо погану командну роботу бригади", – сказав Шебек у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, після бойової нічиєї Маріуполь з 26 очками посідає восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ, Олімпік з 20-ма пунктами – одинадцятий.

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