Олимпик – Мариуполь: экс-арбитр ФИФА раскритиковал работу судей

Бывший рефери Сергей Шебек проанализировал судейство матча 25-го тура чемпионата Украины между Олимпиком и Мариуполем.

"Ключевой для судейства момент произошел на 18-й минуте, когда Дердо не назначил очевидный одиннадцатиметровый удар в сторону ворот Мариуполя. Пошла подача, Быков специально выставил руку, нагнув при этом плечо, и остановил полет мяча. Это заслуживало назначения пенальти и желтой карточки для нарушителя.

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Почему Дердо не отреагировал на фол? Он был в хорошей позиции, игроки не перекрывали ему обзор, но, предполагаю, он не видел момент, потому что Быков сыграл дальней от Дердо рукой. Но это не снимает ответственности с рефери.

Также стоит упомянуть о ассистенте Матяже, ведь тот мог лучше видеть ситуацию и просигнализировать коллеге в поле о необходимости назначения пенальти. Но мы уже не раз видели, как ассистенты работают по принципу "моя хата с краю". Отмечаем плохую командную работу бригады", – сказал Шебек в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, после боевой ничьей Мариуполь с 26 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, Олимпик с 20-ю пунктами – одиннадцатый.

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