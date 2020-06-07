Олімпік розписав бойову нічию з Маріуполем у матчі з чотирма голами та скандальними рішеннями арбітра

В рамках 25-го туру УПЛ Маріуполь не зміг перемогти Олімпік (2:2).

Перший тайм зустрічі почався доволі спокійно, але хвилин за вісім стала помітною значна перевага Олімпіка в активності на чужій половині поля. Промацавши оборону на слабкі місця, донеччани відкрили рахунок: на 12-й хвилині Шахаб увімкнув дриблінг, увірвався в район штрафного і віддав передачу на лівий край Балашову, а той з гострого кута красиво пробив під дальню стійку – чи то "шведою", чи то носком. 1:0.

Захисник Маріуполя зізнався, як на команду вплинуло перенесення матчу з Карпатами

Майже одразу Олімпік міг подвоїти перевагу з пенальті за гру рукою Бикова, однак арбітр Олександр Дердо прогавив епізод. VAR у цьому матчі не було.

На 23-й хвилині гості дали пробити Шахабу головою, але сфера полетіла значно вище воріт. Маріуполь після цього моменту нарешті увімкнувся, ледь не зрівнявши рахунок шедевральним ударом Горбунова метрів з 25-ти – Кичак витягнув м'яч із дев'ятки. Олімпік на 33-й хвилині відповів голом Шахаба, однак його скасували через офсайд. І знову рішення арбітра виглядало суперечливо.

Рівно за дві хвилини азовці заробили рятівний штрафний на лівому фланзі: Топалов виконав точну подачу, а Чоботенко відклеївся від Цимбалюка й головою спрямував м'яч у лівий верхній кут – 1:1. На 42-й же Маріуполь цілком міг вийти вперед завдяки навісу Кирюханцева, але його з голови Кулакова встиг зняти Гришко. Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

На старті другого тайму Олімпік міг забити зусиллями авторів першого голу: Шахаб прорвався правим флангом і викотив передачу в район 11-метрової позначки на Балашова, якому залишалося прошити Гальчука – втім, голкіпер врятував Маріуполь! Азовці огризнулися на 54-й хвилині проходом Кулакова з ударом вище воріт. Після цього гра вирівнялася, і тренери почали проводити заміни. Зокрема, в складі гостей з'явилися чемпіон світу Кащук та Фомін, для якого цей матч став 100-м за Маріуполь. Ігор Климовський кинув у бій Баланюка, Пасіча та Кравчука.

В останній чверті зустрічі гра виглядала доволі рівно. Олімпік міг вийти вперед на 70-й та 71-й хвилинах після дальніх ударів Шахаба та Пасіча, однак м'яч просвистів поруч з лівою стійкою. Маріуполь відповів двома контратаками, під час яких Фомін та Кащук зовсім трішки не встигли на замикання. Покарання за марнотратство прийшло на 82-й хвилині, коли Пасіч замкнув подачу з лівого флангу ударом в поперечку, а Кравчук тут же добив м'яч у порожні ворота – 2:1!

Маріуполь пішов уперед і відігрався вже на 85-й зусиллями Кащука, якому вдалося пробити головою після навісу Корнієнка від лівого кута карного майданчика – 2:2! Більше того: вже за хвилину Кащук міг оформити дубль, пробивши з гострого кута над поперечиною. Олімпік огризнувся серією стандартів та виходом Пасіча віч-на-віч у компенсований час – Гальчук врятував Маріуполь. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Таким чином, Олімпік набрав 20 очок, залишившись на одинадцятій позиції, відірвавшись від Карпат на вісім залікових балів і зберігши відставання від Маріуполя у шість пунктів. Азовці, залишившись на восьмій сходинці, мають у своєму активі 26 очок.

Шахтар – Десна: "гірники" – найсильніші в Україні, провал резервістів Каштру, успіх Фернандо і новий кандидат у збірну