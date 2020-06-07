toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Олімпік розписав бойову нічию з Маріуполем у матчі з чотирма голами та скандальними рішеннями арбітра

15:53 500 Читать на русском
Олімпік розписав бойову нічию з Маріуполем у матчі з чотирма голами та скандальними рішеннями арбітра
Олімпік – Маріуполь – 2:2

В рамках 25-го туру УПЛ Маріуполь не зміг перемогти Олімпік (2:2).

16’ Віталій Балашов
82’ Андрій Кравчук
 
Сергій Чоботенко 35’
Олексій Кащук 85’
16’ Віталій Балашов
35’ Сергій Чоботенко
82’ Андрій Кравчук
85’ Олексій Кащук

Перший тайм зустрічі почався доволі спокійно, але хвилин за вісім стала помітною значна перевага Олімпіка в активності на чужій половині поля. Промацавши оборону на слабкі місця, донеччани відкрили рахунок: на 12-й хвилині Шахаб увімкнув дриблінг, увірвався в район штрафного і віддав передачу на лівий край Балашову, а той з гострого кута красиво пробив під дальню стійку – чи то "шведою", чи то носком. 1:0.

Захисник Маріуполя зізнався, як на команду вплинуло перенесення матчу з Карпатами

Майже одразу Олімпік міг подвоїти перевагу з пенальті за гру рукою Бикова, однак арбітр Олександр Дердо прогавив епізод. VAR у цьому матчі не було.

На 23-й хвилині гості дали пробити Шахабу головою, але сфера полетіла значно вище воріт. Маріуполь після цього моменту нарешті увімкнувся, ледь не зрівнявши рахунок шедевральним ударом Горбунова метрів з 25-ти – Кичак витягнув м'яч із дев'ятки. Олімпік на 33-й хвилині відповів голом Шахаба, однак його скасували через офсайд. І знову рішення арбітра виглядало суперечливо.

Рівно за дві хвилини азовці заробили рятівний штрафний на лівому фланзі: Топалов виконав точну подачу, а Чоботенко відклеївся від Цимбалюка й головою спрямував м'яч у лівий верхній кут – 1:1. На 42-й же Маріуполь цілком міг вийти вперед завдяки навісу Кирюханцева, але його з голови Кулакова встиг зняти Гришко. Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

На старті другого тайму Олімпік міг забити зусиллями авторів першого голу: Шахаб прорвався правим флангом і викотив передачу в район 11-метрової позначки на Балашова, якому залишалося прошити Гальчука – втім, голкіпер врятував Маріуполь! Азовці огризнулися на 54-й хвилині проходом Кулакова з ударом вище воріт. Після цього гра вирівнялася, і тренери почали проводити заміни. Зокрема, в складі гостей з'явилися чемпіон світу Кащук та Фомін, для якого цей матч став 100-м за Маріуполь. Ігор Климовський кинув у бій Баланюка, Пасіча та Кравчука.

В останній чверті зустрічі гра виглядала доволі рівно. Олімпік міг вийти вперед на 70-й та 71-й хвилинах після дальніх ударів Шахаба та Пасіча, однак м'яч просвистів поруч з лівою стійкою. Маріуполь відповів двома контратаками, під час яких Фомін та Кащук зовсім трішки не встигли на замикання. Покарання за марнотратство прийшло на 82-й хвилині, коли Пасіч замкнув подачу з лівого флангу ударом в поперечку, а Кравчук тут же добив м'яч у порожні ворота – 2:1!

Маріуполь пішов уперед і відігрався вже на 85-й зусиллями Кащука, якому вдалося пробити головою після навісу Корнієнка від лівого кута карного майданчика – 2:2! Більше того: вже за хвилину Кащук міг оформити дубль, пробивши з гострого кута над поперечиною. Олімпік огризнувся серією стандартів та виходом Пасіча віч-на-віч у компенсований час – Гальчук врятував Маріуполь. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Таким чином, Олімпік набрав 20 очок, залишившись на одинадцятій позиції, відірвавшись від Карпат на вісім залікових балів і зберігши відставання від Маріуполя у шість пунктів. Азовці, залишившись на восьмій сходинці, мають у своєму активі 26 очок.

Шахтар – Десна: "гірники" – найсильніші в Україні, провал резервістів Каштру, успіх Фернандо і новий кандидат у збірну

blog_ava
Олімпік – Маріуполь, Львів – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ
08:30
1734
Теги
Головне Маріуполь Маріуполь Олімпік Олімпік Олімпік - Маріуполь
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
39
хв
Динамо
17:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук