"Такий результат не може радувати. Ми розраховували сьогодні на перемогу. Доклали максимум зусиль, багато атакували, забили гол і створили ще низку дуже хороших можливостей. Штанга від Каргбо, вихід один на один з воротарем Тейшейри, момент Беніто... Це, безумовно, втрата двох очок для нас.

Олімпік – Львів – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Львів з самого почав матчу сів низько, обороняючись всім складом. Було важко долати таку масовану оборону, але у нас це виходило. Підвела реалізація. Ми створили достатньо моментів, щоб виграти цей поєдинок. Так, у нас були певні кадрові втрати перед цією грою, але ті хлопці, які вийшли на поле, довели, що гідні грати у складі.

Моменти Львова? У другому таймі нам дуже хотілося забити, через що футболісти десь поспішали, помилялися, і це призводило до контратак. Якщо підводити підсумок осінньої частини чемпіонату, то, звичайно, нам хотілося б виступити краще. Попереду свята, команда йде у відпустку. 9 січня ми зберемося і почнемо готуватися до другого кола. Звичайно, будемо шукати посилення", – цитує Климовського офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, нічия дозволила Олімпіку набрати 17 очок і піднятися на п'яту позицію в турнірній таблиці УПЛ, Львів з 9-ма пунктами вийшов на дванадцяту сходинку.

Олімпік розписав нічию зі Львовом – "містяни" покинули передостанню позицію в УПЛ