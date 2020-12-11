"Такой результат не может радовать. Мы рассчитывали сегодня на победу. Приложили максимум усилий, много атаковали, забили гол и создали еще ряд очень хороших возможностей. Штанга от Каргбо, выход один на один с вратарем Тейшейры, момент Бенито... Это, безусловно, потеря двух очков для нас.

Олимпик – Львов – 1:1 – видео голов и обзор матча

Львов с самого начал матча сел низко, обороняясь всем составом. Было трудно преодолевать такую ​​массированную оборону, но у нас это получалось. Подвела реализация. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот поединок. Да, у нас были определенные кадровые потери перед этой игрой, но те ребята, которые вышли на поле, доказали, что достойны играть в составе.

Моменты Львова? Во втором тайме нам очень хотелось забить, из-за чего футболисты где-то спешили, ошибались, и это приводило к контратакам. Если подводить итог осенней части чемпионата, то, конечно, нам хотелось бы выступить лучше. Впереди праздники, команда уходит в отпуск. 9 января мы соберемся и начнем готовиться ко второму кругу. Конечно, будем искать усиление", – цитирует Климовского официальный сайт Олимпика.

Напомним, ничья позволила Олимпику набрать 17 очков и подняться на пятую позицию в турнирной таблице УПЛ, Львов с 9-ю пунктами вышел на двенадцатое место.

Олимпик расписал ничью со Львовом – "горожане" покинули предпоследнюю позицию в УПЛ